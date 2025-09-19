В чера испанският съд поднови изслушванията по делото “Негрейра”, в което придоби особена популярност преди известно време. Тогава стана ясно, че от Барселона са изплатили над 7 милиона евро на бившия шеф на Техническият комитет на съдиите Хосе Мария Енрикес Негрейра, а делото е, за да се изясни причината относно тези плащания, за които от “Камп Ноу” вече признаха, и да се изясни дали те са били предназначени за облагодетелстване на клуба при вземането на съдийски решения и определянето на нарядите.

Вчера пред Следствен съд номер 13 се явиха бившият президент на каталунците Сандро Росел, ръководителят на спортните секции на Барса Алберт Солед и бившият изпълнителен директор Оскар Грау.

Особено интересно беше явяването на сина на Хосе Мария Енрикес Негрейра - Хавиер Енрикес. Именно през неговата фирма са минавали плащанията, а той е автор на по-голямата част от самите доклади. Малко по-късно в местни медии се появиха информации относно показанията на Негрейра-младши. Те се оказват доста интересни, тъй като от тях става ясно, че той не е знаел за получаваните толкова големи суми от баща му от страна Барселона и го е “обвинил”, когато е разбрал през 2018 година. Според “Ел Паис” и “Кадена Сер” Негрейра старши е отговорил, че това не е негова работа. Той също така е заявил, че е получил само около 60 хиляди евро за съдийските доклади, които е написал за Барселона, като в същото време е защитил тяхната валидност и аналитична услуга към клуба. Думите му обаче са хвърлили сериозна сянка относно отношенията на баща му и отделните договорки с клуба.

Самият Хосе Мария Енрикес Негрейра е единственият от разследваните, които не се е явил по делото, за да даде показания. Съдията го призова още през март миналата година, но той се възползва от правото си да не дава показания пред съда поради влошено психическо здраве и най-вече напредването на деменцията, от която страда