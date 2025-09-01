Б айер Леверкузен изтърпя новия си треньор Ерик тен Хаг точно два месеца. Авторитетните спортни журналисти Фабрицио Романо и Флориан Плетенберг съобщават, че ръководителите на “аспирините” са решили да уволнят нидерландския специалист след само два месеца начело на отбора. Това се случва за пръв път в историята на германския футбол.

Очаква се официалното съобщение на клуба да дойде съвсем скоро, като Тен Хаг вече е бил уведомен за решението да бъде освободен.

Решението идва след лошото начало на сезона в Бундеслигата, макар и да бяха изиграни само два кръга. Воденият от Тен Хаг отбор първо допусна загуба вкъщи от Хофенхайм след обрат, а след това "аспирините" изпуснаха два гола аванс в Бремен и завършиха 3:3, въпреки бяха близо половин час с човек повече.

Леверкузен претърпява драматични промени в момента, като клубът се раздели с куп свои звезди и привлече близо дузина нови футболисти. Очакваше се именно Тен Хаг, който наследи на поста Шаби Алонсо, да проведе този процес на реконструкция в тима, но очевидно това няма да се случи.

Нидерландецът имаше противоречиви резултати и по време на лятната подготовка, като допусна срамно поражение с 1:5 от юношите на Фламенго в приятелски мач.