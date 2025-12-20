Н юкасъл и Челси завършиха 2:2 в мач от 17-ия кръг на Висшата лига. Домакините поведоха с два гола на Ник Волтемаде през първото полувреме, но гостите изравниха с две попадения след почивката.

Домакините започнаха мача с ранен гол. В 4-ата минута Антъни Гордън стреля, вратарят на Челси Робърт Санчес спаси, но топката стигна до Ник Волтемаде, който вкара за 1:0. Малко след това Гордън имаше нов шанс, но Санчес отново се намеси.

В 20-ата минута Нюкасъл стигна до втори гол. Гордън центрира, а Волтемаде отклони топката и отбеляза второто си попадение в мача. Санчес спаси удар на Фабиан Шер малко по-късно. В края на първото полувреме Педро Нето вкара гол за Челси, но попадението бе отменено заради игра с ръка. Волтемаде пък пропусна шанс да оформи хеттрик.

Челси върна един гол още в началото на второто полувреме след перфектно изпълнение на пряк свободен удар от Рийс Джеймс. Вратарят на Нюкасъл Аарън Рамсдейл спаси изстрел на Педро Нето малко след това.

В 66-ата минута Челси изравни. Жоао Педро се измъкна от защитата и се разписа с хубав удар. Алехандро Гарначо от Челси удари греда малко след това.

В последните минути Харви Барнс пропиля добър шанс за Нюкасъл. В добавеното време Барнс падна пред наказателното поле след контакт с Рийс Джеймс, а след преглед на ВАР, сигнал не последва.