Н отингам Форест назначи Ангелос Постекоглу на мениджърския пост, съобщават от клуба във Висшата лига във вторник. Австралиийският специалист, който преди няколко месеца изведе Тотнъм до спечелване на трофея в турнира Лига Европа, заменя Нуно Еспирито Санто начело на Форест.

"Подписваме с треньор, който е доказал, че редовно печели трофеи. Неговият опит на най-високо ниво заедно с неговото желание да направи нещо специално при нас, го прави фантастичен вариант за Нотингам", заяви Евангелос Маринакис, президент на клуба.

60-годишният Постекоглу беше начело на Тотнъм в рамките на два сезона. Преди това работи в Селтик, печелейки титлата и купата на Шотландия. Нуно Еспирито Санто влезе в конфликт с президента Маринакис и беше уволнен от мениджърския пост в Нотингам. През миналия сезон Тотнъм остана на 17-то място в крайното класиране във Висшата лига под ръководството на Постекоглу.

