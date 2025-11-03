К апитанът на Ливърпул - Върджил ван Дайк, коментира изказването на бившия нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни, който наскоро постави под съмнение лидерските качества в състава на мърсисайдци и свърза колебливата форма на тима с представянето на основни фигури като на нидерландеца и Мохамед Салах.

„Миналия сезон подобни думи не се чуваха. Не се чувствам засегнат. Рууни е голямо име и човек, който е оставил следа във футбола, така че изпитвам само уважение към него. Но подобна критика ми звучи прекалено лесна. Много просто е да се посочат няколко играчи и да се каже, че вината е в тях. Той много добре знае, че всичко в отбора се прави колективно – помагаме си един на друг, за да преминем през трудностите. Когато миналата година всичко вървеше добре, подобни коментари липсваха. Анализаторите имат работа да вършат, а той има право на мнение. Няма лоши чувства от моя страна“.

Ван Дайк се спря и на темата за натиска върху мениджъра Арне Слот, който е в центъра на дискусиите след някои негативни резултати:

„Запознат съм с информациите, че Слот е под напрежение, но не смятам, че Ливърпул е клуб, който взима прибързани решения. Всички в отбора имахме усещането, че можем да се справим. Гаранции няма, но ако останем задружни, работим упорито, запазим вяра и скромност, можем да излезем от ситуацията. И това го усещаме всички в съблекалнята“.

