Ч ина Суаерес вече не се крие и свободно се афишира като жената до Мауро Икарди. Хубавицата дори му донесе късмет, за да вкара гол при победата с 3:1 над Ризеспор. Икарди се разписа във втората минута от добавеното време. А попадението му бе обявено като скандално. Шефовете на Ризеспор дори излязоха с позиция срещу съдиите.

Иначе преди това се разписаха Санчес в 20-тата и Осимен (65), а Варешанович върна един го в 73. До Чина бяха децата на Мауро от връзката му с Уанда Нара, които явно се разбират доста добре с новата му любов.