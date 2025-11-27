Р еал Мадрид спечели драматично с 4:3 като гост на Олимпиакос в петия кръг на Шампионската лига, а Килиан Мбапе блесна с хеттрик за едва 6 минути и 43 секунди и общо четири гола. Олимпиакос поведе още в 8-ата минута чрез Чикиньо, но Мбапе изравни в 22-рата минута и само две минути по-късно донесе пълен обрат с удар с глава. В 29-ата той вкара трети гол, оформяйки впечатляващ хеттрик, а Винисиус пропиля няколко отлични положения за четвърти гол.

Олимпиакос намали изоставането си чрез Мехди Тареми (52’), но Мбапе отново се разписа след асистенция на Винисиус – 4:2 за „кралете“. В 81-ата минута Ел Кааби фиксира крайното 4:3 за гръцкия гранд, но това не попречи на Реал да запише важна победа и временно да се изкачи на пето място с 12 точки.

Следващият кръг „лос бланкос“ посрещат Манчестър Сити, а Олимпиакос гостува на Кайрат.

По същото време ПСЖ и Тотнъм също сътвориха огромно зрелище за зрителите, които изпълниха трибуните на “Парк де Пренс" в мача от петия кръг на Шампионска лига. Парижани спечелиха с 5:3 и по този начин наесоха първа загуба на “шпорите” в турнира. За сметка на това отборът, воден от Луис Енрике остава сред водещите отбори в Шампионска лига.

Тотнъм даде начало на головото шоу в 35-ата минута, когато Рандал Коло Муани сложи топката на главата на Ричарлисон, който не пропусна да вкара топката във вратата на Люка Шевалие. Парижани успяха да изравнят резултата с попадение на Витиня в 45-ата минута. Тотнъм отново поведе в резултата с гол на Рандал Коло Муани в 50-ата минута.

Пари Сен Жермен много бързо успя да изравни резултата. В 53-ата минута Хвича Кварацхелия асистира за второто попадение на Витиня в двубоя. ПСЖ успя да обърне развоя на събитията на “Парк де Пренс” в 59-ата минута, когато Жоао Невеш асистира за попадението на Фабиан Руис.

Домакините реализираха четвърти гол в 65-ата минута чрез Уилиан Пачо. Огромна грешка в защитата на ПСЖ доведе до трети гол във вратата на Люка Шевалие. Рандал Коло Муани намали пасива на Тотнъм в 72-ата минута. Кристиан Ромеро игра с ръка в наказателното поле на Тотнъм в 75-ата минута и съдията Феликс Цвайер свири дузпа за ПСЖ. Наказателният удар бе реализиран от Витиня в 76-ата минута, който по този начин оформи своя хеттрик.

