Р ъководството на Лудогорец официално обяви назначението на Пер-Матиас Хьогмо за старши треньор на отбора.

"Клубът избра норвежкия треньор като най-подходящ за бъдещото развитие на отбора. Решението е продиктувано от богатия му опит, дисциплиниран подход към работата и успешните резултати на клубно и национално ниво", пишат от Разград.

"Хьогмо притежава дългогодишна треньорска кариера, включваща постове в редица водещи норвежки клубове, както и в националните гарнитури на страната – от младежкия до женския и мъжкия национален отбор. През 2006 г. печели титлата на Норвегия с Розенборг и участва в групите на Шампионската лига, където след решаващи победа и равен над Олимпиакос стига до мач със Зенит в елиминационната фаза на Лига Европа. През 2022 г. печели титлата на Швеция с Хекен, а на следващия сезон и Купата на страната. С Хекен участва в групите на Лига Европа. Любопитен факт от кариерата на специалиста е, че на Олимпиадата в Сидни през 2000 година става шампион с женския национален отбор на Норвегия. Хьогмо ще има изключително сериозни специалисти в щаба си. Имената им ще бъдат обявени допълнително. Утре (събота) Пер-Матиас Хьогмо ще проведе първа тренировка с Лудогорец. По-късно през деня, в 18:30 ч. в зала "Фламинго" на хотел "Zoo" в София, норвежкият специалист ще бъде официално представен пред медиите. Клубът е убеден, че неговият опит, методология и професионална философия ще допринесат значително за развитието на първия отбор и постигането на поставените спортно-технически цели", добавят от Лудогорец.