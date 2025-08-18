Ромелу Лукаку ще трябва да се оперира и ще отсъства поне 2 месеца от състава на Наполи.

Н ападателят на Наполи Ромелу Лукаку е получил контузия в приятелския мач срещу Олимпиакос (2:1) миналата седмица. От италианския шампион разкриха, че става въпрос за сериозна травма и белгийският таран ще пропусне поне два месеца.

Лукаку напусна принудително терена срещу Олимпиакос, като има контузия на феморалния мускул на дясното бедро и ще бъде опериран.

Lukaku medical update 👇https://t.co/Iqm1gFZZPX — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 18, 2025

Отсъствието на 32-годишния нападател, който бе с ключов принос за титлата на Наполи миналия сезон след 14 гола и 10 асистенции, притеснява треньора Антонио Конте и може да накара ръководството да привлече още един нападател.

Наполи вече взе голмайстора на Удинезе Лоренцо Лука, като може до края на трансферния прозорец да се подсили с още един футболист в атака.