М ачът от испанското първенство по футбол между отборите на Валенсия и Овиедо, който трябваше да се играе днес вечерта, е отложен заради очакваните проливни дъждове. Ла Лига е изпратила писмото и до двата клуба, които съвместно оповестиха, че няма да играят. Мачът трябваше да започне на стадион "Местая" от 22.00 часа българско време.

В провинция Валенсия е издаден предупредителен червен код заради есктремните метеорологични условия. Двата отбора остават в хотелите си и срещата ще се играе във вторник, обявиха още от Лигата.

Регионът на Валенсия пострада от тежки наводнения миналия октомври, които убиха повече от 200 души и разрушиха домове и имущество на хилади хора. Валенсия е на 12-о място в класирането с 8 точки от 6 мача, докато новаците от Овиедо има една победа и с 3 точки заема предпоследното 19-о място.

