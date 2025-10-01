О т Лудогорец обявиха, че стадионът за тазвечершния мач с Бетис ще бъде пълен. Капацитетът на „Хювефарма Арена“ за евромачове е около 10 000 човека. Гостите от Испания няма да имат публика, защото изтърпяват наказание.

„Лудогорец уведомява, че стадион „Хювефарма Арена“ ще отвори врати в 17:45 ч. С оглед очаквания пълен капацитет на стадиона клубът призовава всички привърженици да пристигнат по-рано и да заемат местата си своевременно. Молим за стриктно спазване на правилата, за да се избегне струпване по входовете и пътеките“, написаха от Разград. Напомняме, че използването на чадъри на стадиона е забранено. При влошени метеорологични условия Лудогорец е осигурил допълнителни дъждобрани, с които може да се снабдите в кетъринг зоните“, добавят от клуба.