Д нес се навършват точно 50 години от премиерата на един от най-обичаните български филми - "Осъдени души" на режисьора Въло Радев. На 17 октомври 1975 г. по екраните у нас изгрява звездата на полския актьор Ян Енглерт, който изиграва ролята на Отец Ередия. Детската му мечта е да стане спортен коментатор. "В онези следвоенни години спортът беше едно от малкото развлечения за децата. Нямаше други – само надбягвания, катерене по скелета, тичане по развалините. Дълго време за футбол се използваше парцалена топка вместо истинска. Освен това тогава нямаше телевизия и възможности за използване на електронни устройства" - спомня си той.

Малко известен факт за полския актьор е, че голямата му страст е футболът и в юношеските си години Енглерт е бил футболист на Полония Варшава. „Бях бързoного дясно крило в юношеския отбор на Полония. И тази скорост, излишно е да казвам, беше една от малкото ми силни страни. През 50-те години на миналия век имаше един футболист, играещ за Легия - няма да споменавам името му, за когото феновете казваха, че е като кон. Бърз, но без глава. Можеха да кажат същото и за мен... Не станах футболист, защото съотборниците ми в Полония не ме приеха и аз се отказах. Не исках да пия алкохол нито с тях, нито с треньора, който също толкова беше запален по алкохола... Бях един от онези, които се противопоставяха на съчетаването на тези неща със спорта. Напуснах клуба, защото не бях подходящ за тази среда, а и съотборниците ми не бяха подходящи за мен. Не пиех, не пушех и не си създадох много приятели... Въпросът със състезателния спорт окончателно беше решен, когато влязох в театралната академия, което съвпадна с началото на актьорската ми кариера“, спомня си полякът. Енглерт никога не е крил пристрастията си към футбола и Полония Варшава, чиито мачове посещава преди години. Сега обаче е трудно човек да го срещне на стадиона... „С напредването на възрастта загубих желанието си за колективен екстаз. Тълпата ме дразни, дразни ме шовинистичния тип, който ми реве в ухото и най-вече неговата нагласа, че ако нашият играч счупи крака на противник, това е в реда на нещата, но ако се случи на футболист от нашия отбор, то трябва да линчуваме провинилия се" -обяснява актьорът.

В кариерата си Ян Енглерт има над 100 филма и освен емблематичния "Осъдени души" той е известен с участието си в игралния филм "Футболен покер", в който играе ролята на президент на клуб, който участва в манипулиране на мачове и подкупване на футболни съдии. В голямата си част снимките са правени на стария стадион на Легия Варшава. И въпреки че като голям фен на футбола за любими футболисти може да посочи Гжегож Лато, Ян Томашевски, Влоджимиеж Любански или някой друг, Енглерт винаги подчертава, че неговият предпочитан футболист е Христо Стоичков. Фен е на българина още от 90-те години, когато носителят на "Златната топка" блести с фланелката на Барселона. По време на световното в САЩ през 1994 г. известният у нас като Отец Ередия не пропуска нито един мач на българския национален отбор именно заради Стоичков. За 80-годишния си юбилей Ян Енглерт получи специален подарък от именития ни футболист - автобиография на полски със специално посвещение. Досега полският актьор е бил често в България, но сега желанието му е да отиде скоро пак и да има възможност да посети "Залата на славата" на Христо Стоичков и да се срещне с него.

ТАНЯ ВАСИЛЕВА

