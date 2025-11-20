В ратарят на Лудогорец - Серджио Падт, който скоро поднови договора си с клуба, сподели пред нидерландската медия VI, че европейските мачове остават на страна, като първата цел е шампионската титла на България.

"Връщане в нидерландски гранд като втори вратар би било чудесен финал на кариерата ми. Бих го разгледал като опция. Но се чувствам отлично и продължавам да изпитвам удоволствие от играта. В Лудогорец има още работа. Не сме лидери в първенството и това трябва да се промени. Европейските мачове остават настрана, първата цел е титлата. Да станем шампиони за 15-и пореден път ще бъде нещо историческо. След това Нидерландия винаги ще бъде вариант", каза стражът на българския шампион.