Кирил Десподов бе в топформа и преди първата лятна тренировка на ПАОК, и на медицинските прегледи, но после пострада на тренировката преди мача с Испания.

Б ългарската звезда на ПАОК Солун Кирил Десподов от днес започна индивидуална програма след последователни дни лечение на мускулно разтежение на бедрото, но завръщането му на терена все още е далече, съобщава primesport.gr, цитиран от БТА.

Капитанът на националния получи травмата на последната тренировка преди първата ни световна квалификация в група "Е" срещу Испания (0:3) на 4 септември и не успя да вземе участие нито във въпросния двубой, нито в следващия с Грузия (0:3) 3 дни по-късно. Той дори премина ядрено-магнитен резонанс, който показа разтежение на заглавната част на бедрения мускул, долу над коляното.

Петкратният футболист №1 на България няма да бъде на разположение не само за неделното гостуване на ОФИ Крит в 3-тия кръг на гръцката Суперлига, но вероятно ще отсъства до края на септември от срещите в Гърция и на европейската сцена с ПАОК.

Десподов веднага след началото на настоящата кампания се превърна в същата решаваща фигура за "черно-белите" от Солун, каквато беше в първите два сезона на стадион "Тумба". Най-напред той се появи от пейката и донесе успеха над новака Лариса на старта, а след това участва активно при победите над Риека (5:0) в Лига Европа и над Атромитос във 2-рия кръг на Суперлигата.