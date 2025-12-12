Б ившият треньор на Лудогорец Ивайло Петев е убеден, че "орлите" ще станат шампиони. В момента разградчани изостават с 10 точки от лидера Левски, но имат и мач по-малко. "Ситуацията беше почти същата преди две години, през март. Върнах се в клуба след 10 години и тогава ЦСКА беше първи, с четири точки аванс. Имахме поредица от мачове у дома, без право на грешка, за да спасим сезона и да станем шампиони. Сега те имат много повече време за анализ и как да се подобрят, за да не прекъснат серията от 14 поредни титли", коментира Петев в дълго интервю за ole.bg.

"В съвременния футбол най-важният елемент е отборът и треньорът разчита на именно на колективната игра", каза още той. "Кирил Десподов е много добър футболист и отличен човек. Преди да премине в ПАОК, направи най-добрия си сезон в Лудогорец, вкара много голове, даде много асистенции и беше наш капитан", добави Петев. Наставникът в момента е безработен, след като беше уволнен от Банияс от ОАЕ.

