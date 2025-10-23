Б ронзовият медалист от САЩ’94 Петър Александров даде интервю преди мача с Лудогорец, специално за сайта на Йънг Бойс. Той сподели, че заради българския шампион хората в Европа знаят, че в България се играе футбол. "Това, което отличава Лудогорец, е тяхното постоянство. Само един поглед към последните няколко години, в които клубът е печелил шампионата 14 пъти поред, показва това. Доминацията на Лудогорец в България има много общо със собствениците му. Когато предприемачът Кирил Домусчиев се присъедини към отбора, заедно с брат си Георги, историята на успеха започна. Отборът все още беше в трета дивизия по това време, изкачи се до първа дивизия, веднага спечели шампионата и се утвърди като отбор номер едно в страната. Лудогорец е отлично управляван клуб със сензационна тренировъчна база и най-силния състав", заяви Александров.

"За щастие Лудогорец съществува. По този начин хората в Европа знаят, че футбол се играе в България. Нивото на лигата не е особено високо и дори не е нужно да говорим за националния отбор - те се представят разочароващо. Трябва да сме благодарни, че поне един отбор попада в позитивни заглавия", добави шампионът на Швейцария с Аарау. "В момента Лудогорец не е на върха. Но това може да се промени бързо. През лятото имаше смяна на треньора, а някои играчи са нови и все още се нуждаят от известно време. Нападателят Куадво Дуа е контузен. Лудогорец често играе без традиционния централен нападател. Вярвам обаче, че отборът ще покаже различно лице на европейско ниво, отколкото в тези два мача.

Чочев е най-добрият играч в България за мен в момента. Там също е и Антон Недялков. Очаквам оспорван мач е Йънг Бойс. Изкуствената настилка може да е проблем за Лудогорец. Никой друг клуб в България не играе на такава настилка. Надявам се мачът да завърши наравно", завърши Александров.