Л егендата на Барселона Жерард Пике, който е и бивш съпруг на певицата Шакира, шокира с признание. На въпрос кой е футболистът, който те е унижавал най-много, той посочи играч, който е анонимен за 90% от футболната общественост.

„Играехме мач в Памплона, който загубихме с 2:3 срещу Осасуна. За тях играеше един висок нападател, който мисля, че беше хърватин“, започна Пике. „Спомням си също така, че беше много студено и нямаше отопление под терена... беше цимент. Те носеха обувки за футбол на закрито с многобройни шипове, а ни излязохме с обичайните си обувки. А този хърватски нападател, когото дори Пуйол не можа да спре, отбеляза два гола и ние го направихме национал. В онзи ден той спечели сякаш „Златната топка“, добавя Пике.

Нападателят, чието име Пике не можеше да си спомни, беше Деян Лекич, сръбски нападател (не хърватски), който игра за Осасуна от 2010 до 2012 година. Той отбеляза 8 гола в 41-те си мача с Осасуна. В Испания той е играл за Спортинг Хихон, Майорка, Реус, Ейбар, Кадис, Атлетико Балеарес и Лас Росас. Има 10 мача за националния тим на Сърбия.