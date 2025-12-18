Р асинг Сантандер с Пламен Андреев на вратата хвърли голямата бомба на осминафиналите за Купата на краля! Тимът на българина, който е лидер в Ла Лига 2 на Испания, елиминира елитния Виляреал след победа с 2:1 у дома.

В герой на мача се превърна Хуан Арана. 25-годишният нападател вкара и двата гола (6,28) за историческия успех на Сантандер. Любопитно е, че той е юноша на...Виляреал. Отлични изяви на вратата на домакините имаше и Пламен Андреев, който преди дни дебютира в първенството, а е на път да се утвърди и като титуляр, след като в началото на сезона търкаше пейката на резервите.

Усилията на "жълтата подводница" стигнаха само за почетен гол, който беше дело на Перес в 85-ата минута.

