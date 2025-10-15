Игор Йовичевич, който взе 3 трофея с Лудогорец, пред надписа в новия си клуб: "Да направим Видзев отново велик".

Б ившият треньор на Лудогорец - Игор Йовичевич, пое полския Видзев Лодз. Договорът на 51-годишния хърватин с новия му клуб е до юни 2027-а с опция за удължаване с още 12 месеца.

Двама помощник-треньори - украинците Юрий Бенио и Андрий Чанас, както и испанският спец по физическа подготовка Хавиер Луруена Лобо - също са част от щаба. Тримата работиха с него и в Лудогорец.

През миналия сезон Йовичевич спечели требъл с Лудогорец - титла, купа и Суперкупа, но след края на сезона двете страни се разделиха.

Той бе представен в Лодз с перифраза на слогана на президента на САЩ Доналд Тръмп „Make America Great Again („Да направим Америка отново велика”) – „Make Widzew Great Again” („Да направим Видзев отново велик”).