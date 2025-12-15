Ф еновете на Гьозтепе изпаднаха в еуфория след победата с 1:0 над Газиантеп като гост. Двубоят беше от 16-ия кръг на Суперлигата, а успехът и равенството 3:3 между Трабзонспор и Бешикташ гарантираха на "Гьоз-Гьоз" четвъртата позиция след първия полусезон в първенството. Отборът на Станимир Стоилов вече има 29 точки и без значение от резултата от последния мач за годината срещу Самсунспор в Измир, със сигурност ще посрещне новата 2026 в зона "Европа".

Жандерсон донесе третия пореден успех като гост в първенството за отбора на Стоилов с гол в 69-ата минута в неделя.

След двубоя привържениците на Гьозтепе отдадоха заслуженото на своя треньор, оценявайки, че са на път към Европа основно благодарение на него и екипа му.

"Когато се обръщаше към пейката, в моментите, в които се нуждаеше от смяна, там нямаше никой. Докато противниците му имаха изобилие от звездни играчи, той създаде нещо от нищото. С най-малкия състав в Суперлигата, той безопасно насочи кораба към пристанището, гарантирайки ни място в европейските турнири в края на първия полусезон.

Ето го и него, командирът Станимир Колев Стоилов", написаха от една от фенските структури на Гьозтепе.

Други стигнаха по-далеч и обявиха, че ще издигнат скулптура на Мъри пред стадион "Гюрсел Аксел", ако ги класира за Европа. "Ти ни отведи до Европа, ние ще нагласим бетона".

