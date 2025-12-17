П ари Сен Жермен добави във витрината последния си трофей за 2025 година, побеждавайки Фламенго на финала на Интерконтиненталната купа. В редовното време и продълженията мачът завърши 1:1, стигна се до дузпи, при които парижани надделяха с 2:1. Матвей Сафонов спаси цели четири удара от бялата точка.

В петата минута Жоао Невеш пропиля добра възможност за парижани. Той получи добро центриране от свободен удар и от близка дистанция нанесе удар, но топката премина покрай вратата. В деветата минута топката все пак се оплете в мрежата на бразилците, но гол нямаше. Вратарят Агустин Роси изчисти неумело и от дистанция Фабиан Руис наказа грешката, но се оказа, че преди намесата на Роси топката е напуснала очертанията на терена с целия си обем.

В 38-ата минута ПСЖ все пак излезе напред в резултата. Дезире Дуе напредна по десния фланг и пусна остро подаване към наказателното поле, Роси закачи топката с пръсти, но тя все пак стигна до Хвича Кварацхелия, а грузинецът се разписа на празна врата за 1:0. В 62-рата минута Фламенго стигна до изравнително попадение. Де Араскаета навлезе в наказателното поле, където бе препънат от Маркиньос и след намесата на ВАР бе отсъдена дузпа. Жоржиньо изпълни в запазения си стил и прати топката в долния ляв ъгъл за 1:1.

Пари Сен Жермен продължи да владее инициативата в срещата и организира няколко опасни положения. В самия край на срещата Маркиньос „блокира“ удар на свой съотборник. Гол до края на редовното време не падна и се стигна до продължения.

В продълженията и двата тима имаха своите шансове, но резултатът остана 1:1 и се стигна до изпълнения на дузпи. Там ПСЖ бе малко по-точен или всъщност Фламенго бе малко по-неточен и парижани спечелиха с 2:1.

