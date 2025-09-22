Е вропейският клубен шампион Пари Сен Жермен очаквано беше обявен за най-добър клуб за сезон 2024/25 по време на церемонията по връчването на „Златната топка“ в Париж.

Това е първа подобна награда за ПСЖ, като клубът я наследява от предишния ѝ носител Реал Мадрид. През миналата кампания парижани за първи път в историята си спечелиха Шампионска лига, а освен това постигнаха домашен дубъл – титлата в Лига 1, Купата на Франция и Суперкупа на Франция. Те играха и финал на Световното клубно първенство, който беше загубен срещу Челси.

Европейският първенец при жените Арсенал пък взе наградата за най-добър дамски клуб заради историческия си първи триумф в женската версия на Шампионската лига.

Стражът на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума очаквано получи трофея „Яшин“ за най-добър вратар през сезон 2024/25 за изявите си с екипа на своя доскорошен клуб Пари Сен Жермен. Това стана по време на церемонията по връчването на „Златната топка“ в Париж. Нападателят на Арсенал и бивш състезател на Спортинг Лисабон Виктьор Гьокереш грабна приза "Герд Мюлер", който се връчва за най-добър голмайстор. Офанзивният футболист изпрати страхотен сезон в Португалия, който донесе и до скъпия му трансфер при "артилеристите".

