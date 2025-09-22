В ъв вечерта на „Златната топка“ Олимпик Марсилия шокира френския шампион ПСЖ и го победи с 1:0 на своя "Велодром". Единственият гол падна рано-рано в мача – вкара го Найеф Агер в петата минута. В края на "Льо Класик" ОМ имаше и претенции за дузпа срещу ветерана Пиер-Емерик Обамеянг. Двубоят трябваше да се проведе в неделя, но очаквана буря отложи началото с 23 часа. „Фокейци“ са с 9 точки, а парижани с 12 след пет кръга във френската Лига 1. В резултат на това звездите Усман Дембеле, Брадли Баркола, Дезире Дуе и Жоао Невеш не играха.

Рано-рано в мача Марсилия поведе. В петата минута Найеф Агер надскочи Люка Шевалие и прати топката във вратата на парижани за 1:0. Преди гола на защитника Мейсън Грийнууд центрира на два пъти топката, без особен резултат.

След паузата темпото спадна. Марсилци се бранеха добре, но и когато държаха топката, знаеха какво да правят с нея. Чак около 60-ата минута Витиня получи пространство и стреля от дъгата, а Рули спаси по много добър начин. Малко след това и Гонзало Рамош не успя да направи 1:1 – негов удар с глава мина до страничната греда. „Принцовете“ продължиха да редят положения – Канг-Ин Лий изпусна още една ситуация пред вратата на Рули. В 81-ата минута Квара стреля неточно от фал.

Четири минути по-късно Пиер-Емерик Обамеянг падна в наказателното на парижани. От ОМ скочиха с претенции за дузпа, но такава не бе отсъдена, а и съдията отказа не гледа ситуацията чрез ВАР.

