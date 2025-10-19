Г ьозтепе, воден от Станимир Стоилов, допусна първа загуба в турската Суперлига, след като отстъпи на Аланияспор с 0:1 при гостуването си.

Единственото попадение за домакините вкара защитникът Юмит Акдаг в 84-ата минута на мача.

Цял мач за тима на Мъри изигра бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон.

Това бе първо поражение за Гьозтепе, който до момента имаше 4 победи и 4 равенство в първенството. Отборът от Измир се смъкна на 4-то място в класирането, като бе изпреварен от Газиантеп.

В следващия кръг Гьозтепе ще има визита на шампиона Галатасарай в Истанбул.