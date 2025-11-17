Б арселона официално обяви дългоочакваното си завръщане на емблематичния „Камп Ноу“. След много отлагания, обрати, полемики и неудобства, които каталунският клуб претърпя по време на мащабната реконструкция на клубния стадион, вече е определена дата за частичното завръщане на отбора под ръководството на Ханзи Флик у дома.

Това ще се случи по време на срещата от 13-ия кръг на Ла Лига срещу Атлетик Билбао, насрочена за следващата събота, 22 ноември. Клубът разполага с лиценз за отваряне, който позволява достъпа на 45 401 фенове. След множество отлагания на вече обявявани дати, някои от които толкова гръмки и разочароващи като тази за тазгодишния Трофей "Жоан Гампер", Барселона отново стъпва на „Камп Ноу“.

Новината бе потвърдена от клуба, след като получи одобрение от комисия към Общината в Барселона. Повече от две години след преместването си на Олимпийския стадион, "блаугранас" се завръщат в своя дом.

Това ще бъде и първият път, в който новият старши треньор Ханзи Флик ще води официален мач от резервната скамейка на реконструираното съоръжение. Треньорският щаб и футболистите вече имаха възможност да стъпят на обновения терен по време на откритата тренировка, проведена на 7 ноември. Тогава пред 23 000 фенове, които се насладиха на събитието, бе разрешен достъп само въз основа на лиценза.

