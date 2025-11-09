Р еал Мадрид зарадва преследвачите си, след като не успя да вземе дербито с Райо Валекано. Срещата завърши без победител - 0:0. Нищо, че се игра почти на една врата - тази на символичните домакини. 


Това бе първи мач в Ла Лига, в който Реал не вкара гол, но втори за тази седмица след фиаското 0:1 от Ливърпул на "Анфийлд". 

 

 

Реал издънка дерби райо