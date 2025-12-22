Р еал Мадрид е лидер в Примера дивисион по приходи от телевизионни права през миналия сезон, съобщава вестник "Марка". Общата сума, разпределена между клубовете от Ла Лига, е 1.29 милиарда евро, като "белите" са на първа позиция със 157.92 милиона.

На второ място е шампионът Барселона със 156.45 милиона евро, докато Атлетико Мадрид е веднага след тях със 108.17 милиона. Това са единствените три клуба от Примера дивисион, които спечелиха над 100 милиона евро от телевизионните права през последната кампания.

В класацията следват Атлетик Билбао (72.26 милиона евро) и Реал Сосиедад (67.80). Леганес получи най-малко пари от излъчване на мачовете от всички елитни испански клубове - 39.93 милиона евро.

