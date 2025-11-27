Л ивърпул стана РезилПул. ПСВ ги шокира и ги удари с 4:1 насред "Анфийлд" в двубой от петия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Мърсисайдци са 12-и в класирането с 9 точки, докато нидерландците се изкачиха на 14-ата позиция с актив от осем.

ПСВ поведе в резултата още в шестата минута. Върджил ван Дайк игра с ръка в наказателното поле, което доведе до дузпа за гостите. Зад топката застана Иван Перишич, който не остави шанс на Гиорги Мамардашвили. В 16-ата минута Коди Гакпо получи отляво и стреля между двама бранители на ПСВ. Коварж изби, но топката стигна до непокрития Доминик Собослай, който я прати в опразнената врата за 1:1.

Две минути след това попадение на Ярек Ернадис не бе зачетено заради засада. В 32-ата минута Ливърпул можеше да поведе, но изстрел на Ван Дайк прати топката в напречната греда. Нидерландският тим шокира английския шампион за втори път в началото на втората част. Гуус Тил получи топката в наказателното поле от Мауро Жуниор, изпревари Милош Керкез и наказа Мамардашвили в 56-ата минута.

В 73-ата минута Рикардо Пепи си проправи път през защитата на Ливърпул, но стреля в десния страничен стълб. Топката обаче стигна до Кухаиб Дриуеш, който покачи на 3:1 за ПСВ. Във втората минута на добавеното време на срещата страхотно отиграване на Есмир Байрактаревич освободи Кухаиб Дриуеш на границата на наказателното поле и той вкара втория си гол в двубоя - 1:4!

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX