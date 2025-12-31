Л егендарният бразилски защитник Роберто Карлош е претърпял спешна сърдечна операция в своята родина, съобщи испанското издание „АС“. Бившият флангови бранител е бил хоспитализиран след рутинен преглед, който е разкрил сериозен проблем и необходимостта от спешна хирургична интервенция. Докато е бил на почивка в родината си, Роберто Карлош е посетил местна болница за преглед, но допълнителни изследвания показали проблеми във функционирането на сърцето. Това е наложило незабавната операция. Процедурата е продължила около три часа, тъй като е имало усложнения, но е приключила успешно.

В момента Роберто Карлош е извън опасност, но остава под стриктно лекарско наблюдение. Очакванията са той да прекара 48 часа в болница, за да бъде проследено неговото възстановяване и лекарите да се уверят, че всичко след операцията се развива добре. Самият защитник вече успокои феновете, отправяйки послание, че е добре.

