И рландският старши треньор на Ференцварош Роби Кийн смята, че Лудогорец е съставен от бързи и технични играчи, а той не е подведен от слабата форма на тима, нито от смяната на треньора. Двата отбора се срещат утре от 22:00 часа на стадион "Групама Арена" в четвъртия кръг на турнира на УЕФА Лига Европа. Първият въпрос, който получи Кийн, беше относно смяната на треньора на българите. Във вторник стана официално, че договорът на старши треньора Руй Мота е бъде прекратен, а мястото му поне временно е заето от Тодор Живондов, който досега ръководеше втория отбор.

"Трябва да започнем от това, което видяхме от тях в предишните мачове. Oчевидно ги познаваме много добре. Доколкото знам, треньорът на втория отбор е седнал на пейката и със сигурност иска да запази поста си. Така че иска да направи добро впечатление. Тази ситуация може да бъде опасна за нас. Дали ще има промяна в тяхната тактическа схема, във възприятието за стойността на мача, сега не можем да знаем. Във всеки случай сме подготвени за всичко“, каза ирландският специалист.

Двата отбора имат осем мача по между си от 2019-а година насам, в това число и тази година, когато се срещнаха в квалификациите на Шампионската лига. През август обаче унгарците биха с 3:0 у дома и завършиха 0:0 като гости. Роби Кийн смята, че отборът му е в добра психическа форма, атмосферата и отборният дух са страхотни, като всички дават всичко от себе си. И знаят как това са мачовете, в които всеки футболист иска да играе, а когато го прави, иска да се възползва от възможността да се докаже.

"Както видяхме последния път, техните нападатели са много бързи и технични, така че трябва да обърнем голямо внимание на това. Утре играем срещу много добър отбор, ще бъде труден мач, но все пак всеки мач е различен. Те не са в най-добрата си форма, но тези международни мачове също идват в добър момент, защото можеш да се откъснеш малко от вътрешното първенство. Нещата могат да се променят много бързо във футбола“, продължава треньорът.

Кийн подчерта, че за него е без значение дали става въпрос за квалификации за Шампионската лига или за мач от основната схема. Целта винаги е победа, а Ференцварош ще бъде на терена в четвъртък вечер, за да вземе трите точки. "За един треньор никога не е лесно да сглоби отбор, да остави някого извън състава. Когато бях играч, очевидно не ми харесваше, когато не играех, но като треньор трябва да вземам тези решения. Заедно с щаба се опитваме да изберем най-добрия титулярен състав за даден мач, защото има играчи, които са по-подходящи за определени противници. Например срещу Залцбург знаехме, че ще ни трябва много енергия заради стила им на игра, затова взехме решения, които не се харесаха на всички, но най-важното е отборът да е възможно най-добър“, обясни своята гледна точка пред медиите в Будапеща за това кой и защо е в групата и как е решил избора си.

