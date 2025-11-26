Н ападателят на Португалия Кристиано Роналдо подари часовници на всички свои съотборници от националния отбор, за да отпразнува победата им в Лигата на нациите през 2025 г., съобщава SIC Noticias.

40-годишният състезател на Ал-Насър е изненадал колегите си с лимитирана серия от избрания аксесоар, изобразени с герба на Португалската футболна федерация и трофея на Лигата на нациите.

Финалът на Лигата на нациите 2024/25 се проведе през лятото на 2025 г. Португалия победи Испания на финала (2:2, и 5:3 при дузпите).

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX