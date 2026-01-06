Ч елси официално потвърди назначението на Лиъм Росиниър за нов мениджър. Англичанинът пописа договор до лятото на 2032 година с новия си клуб. Росиниър ще заеме мястото на Енцо Мареска, който беше уволнен в първия ден на 2026 година.

До момента 41-годишният специалист беше начело на Страсбург. Той изведе френския клуб до участие в евротурнирите за първи път от 19 години насам. Работил е още в Хъл Сити и Дарби Каунти. "Изключително съм смирен и поласкан да бъда назначен за старши треньор на футболен клуб Челси. Това е клуб с уникален дух и горда история на спечелване на трофеи", каза Росиниър пред официалния сайт на клуба.

