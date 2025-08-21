Т реньор на Лудогорец Руи Мота призна, че тимът му не е успял да се справи с предизвикателството на терена на стадион „Тодор Проески“ и поиска от своите да са значително по-добри в реванша. „Орлите“ загубиха от Шкендия с 1:2 в първия мач от плейофите на Лига Европа.

"Започнахме добре мача и контролирахме нещата. Вкарахме гол, но след това губехме единоборствата и топката. Шкендия са добри на контра. Трудно е да се играе на този терен, но бяхме подготвени за него. Допуснахме твърде много контри. През второто полувреме се получи същото.

Не е свързано с нервите. Свързано е с това как трябва да играем на този терен. Състоянието му не е добро. В някои моменти задържахме топката твърде много. Казах на футболистите да играем по-опростено. Когато задържахме топката повече, Шкендия успяваше да организира контраатаки.

Знаехме какво да очакваме от тях. Шкендия има бързи футболисти, те играят с дълги диагонални пасове. Трябваше да внимаваме и да не губим топката така лесно. Теренът е тежък, но това не е извинение за нас.

На реванша трябва да се справим значително по-добре от тази вечер. Не играхме добре. Трябва да сме по-добри във всеки един аспект от играта."

Голмайсторът на гола за българския шампион Дерой Дуарте също сподели мнението си: "Не натиснахме така, както трябваше след първия гол. Шкендия ни направи доста контри, това им вдъхна увереност.

Винаги има напрежение, но днес не е било нещо по-специално. Просто не бяхме достатъчно добри. Много често губехме топката. Те натрупаха увереност, но и също имат добри играчи.

Не сме подценили мача. Надявам се, че не е било така. Просто не бяхме достатъчно добри. Може да намерим много оправдания, но Шкендия беше по-острият отбор.

На първо време не трябва да губим толкова често топката. Искаме да бъдем по-агресивни, да демонстрираме повече качества и с подкрепата на феновете, да продължим напред.