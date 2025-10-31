Г рад Мюнхен със стадион "Алианц Арена" е единственият кандидат за домакинство на финала на Шампионската лига през 2028 година, съобщиха от Европейската футболна централа (УЕФА), цитирани от агенция ДПА. Мюнхен беше домакин на финалния двубой тази година, когато Пари Сен Жермен спечели първата си титла след успех с 5:0 срещу Интер. От УЕФА заявиха днес, че са получили декларации за интерес от 15 асоциации-членки за домакинство на финалите на клубните турнири през 2028-а и 2029 година.

И докато Мюнхен е единственият град, заинтересован от домакинство на финала на Шампионската лига през 2028 година, Лондон (Уембли) и Барселона (Камп Ноу) ще се конкурират за домакинство на мача за трофея през 2029-а. Финалът в най-престижната европейска клубна надпревара за мъже през 2026 година ще се проведе в унгарската столица Будапеща, а стадион "Метрополитано" в испанската столица Мадрид ще бъде домакин на събитието през 2027-а.

За финалите на Лига Европа френският град Лион, италианският Торино, румънският Букурещ и сръбският Белград са заявили интерес да бъдат домакини на двубоите и през двете години.

