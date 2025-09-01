Л ивърпул и Нюкасъл се разбраха за трансфера на Александър Исак, твърдят редица реномирани имена, сред които Фабрицио Романо и Флориан Плетенберг. Сумата по сделката ще е в размер на 130 милиона паунда или между 145 и 150 милиона евро. Това е рекорд в историята на Висшата лига.
🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago.
It was always ONLY Liverpool for Isak. pic.twitter.com/AGnXqBKsmX
Исак ще премине медицински прегледи в понеделник сутринта, като голямото му желание вече е факт - той ще бъде играч на мърсисайдци. Нападателят бе в много лоши отношения с Нюкасъл, като не тренира с отбора и не е играл от началото на сезона, като искаше да се присъедини на всяка цена към тима на Арне Слот.
Исак искаше само Ливърпул, а мърсисайдци не желаеха други цели освен шведския нападател, чийто договорът му ще бъде за шест години.
September 1, 2025