М анчестър Сити потвърди подписването на договор с италианския вратар Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен.

26-годишният футболист търси правилния ход, след като отпадането му от състава на ПСЖ за Суперкупата му даде да се разбере, че вече не е техният първи избор. Донарума подписа срещу неразкрита сума, която се смята за около 35 милиона евро, а Сити потвърди, че е парафирал петгодишен договор.

We're delighted to confirm the arrival of Gianluigi Donnarumma! ✍️ pic.twitter.com/TKwXVTRGCz — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

Донарума, който ще носи фланелката с номер 99 в Сити, беше част от отбора на ПСЖ, който спечели Шампионската лига миналия сезон, и беше вратар за Италия, когато Скуадрата ликува на Евро 2020.

„Да подпиша с Манчестър Сити е толкова специален и горд момент за мен. Присъединявам се към отбор, пълен с таланти от световна класа, и отбор, воден от един от най-великите мениджъри в историята на футбола - Пеп Гуардиола. Това е клуб, към който всеки играч в световния футбол би искал да премине.

Възхищавам се да гледам Манчестър Сити от много години - така че сега да мога да играя за клуба е огромна чест и привилегия. Нямам търпение да се запозная с новите си съотборници, персонала и феновете.

Да играя на стадион „Етихад“ ще бъде много, много специално за мен. Много съм развълнуван за това, което предстои, и мога да обещая, че ще дам абсолютно всичко, за да се опитам да помогна на клуба да постигне още по-голям успех“, заяви Донарума.