Н ационалният отбор на Япония по футбол се наложи над Бразилия с 3:2 в контрола, играна в Токио.

Това бе и първа победа на азиатците в историята им над петкратния световен шампион, воден от Карло Анчелоти в момента. Това стана броени дни, след като Бразилия победи Република Корея с 5:0 в Сеул в приятелски мач.

Успехът е още по-ценен, тъй като „шогуните” изоставаха на почивката с 0:2 срещу именития си съперник.

Бруно Гимараеш откри за „селесао” в 26-ата минута с удар в левия долен ъгъл на вратата на Зион Сузуки. Само 180 секунди по-късно Лукас Пакета прехвърли топката в наказателното поле на Габриел Мартинели, който удвои.

Обратът започна с попадение в 52-рата минута на Такуми Минамино, който се озова на добра позиция в наказателно поле и с премерен шут наказа разсеяната игра на защитника Лукас Бералдо - 1:2.

Малко след час игра Кейто Накамура спря по страхотен начин топката в наказателното поле на съперника и веднага я насочи с мощна тупалка под гредата - 2:2.

В 71-вата минута при изпълнение на корнер Аясе Уеда надскочи всички в наказателното поле и с глава направи 3:2.