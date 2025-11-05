Д оскоро думата Пафос не означаваше почти нищо за футболните фенове. Скромният клуб от едноименния град в югозападната част на Кипър живееше тихо и спокойно, познат само на туристите, които идваха да се насладят на руините на древния театър и залезите. Но преди няколко години всичко се промени. Сега Пафос е шампион на Кипър и дебютант в Шампионската лига. Класирането на отбора за основната фаза на турнира се прие за огромна сензация. За самите кипърци това е повод за гордост. А за неутралните наблюдатели - е загадка, създадена от двама мъже, за които изненадващо малко се знае.
Цялата разработка вижте на страниците на "Мач Телеграф"
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX