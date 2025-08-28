С ептември София се подсили с лявото крило Фаиз Матоар. Той е национал на Коморските острови, но има и френско гражданство. Матоар играе предимно на левия фланг на нападението, но може да действа още като дясно крило, както и като ляв полузащитник.
🇳🇱➡️🇧🇬 Faïz Mattoir ('22-'25) vervolgt zijn carrière bij Septemvri Sofia, promovendus op het hoogste niveau in Bulgarije.#AlmereCity pic.twitter.com/sZ6UkwQefc— Oud-Almere City FC (@OudAlmereCityFC) August 28, 2025
Юноша е на Трините и Олимпик Лион. Играл е още за Троа U19, Аячо Б, Шоле и нидерландския Алмере Сити, където е бил за последно.
