С ептември София се подсили с лявото крило Фаиз Матоар. Той е национал на Коморските острови, но има и френско гражданство. Матоар играе предимно на левия фланг на нападението, но може да действа още като дясно крило, както и като ляв полузащитник.

Юноша е на Трините и Олимпик Лион. Играл е още за Троа U19, Аячо Б, Шоле и нидерландския Алмере Сити, където е бил за последно.

Фаиз Матоар Септември София