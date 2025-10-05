Чилиецът Алексис Санчес се кефи, след като току-що е открил резултата за Севиля срещу някогашния си отбор.

И спанският първенец Барселона допусна първа загуба за сезона в Примера след поражение с 1:4 при визитата си на Севиля и втора в рамките на седмицата след 1:2 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

На претъпкания „Рамон Санчес Писхуан” каталунците бяха без Ламин Ямал, Рафиня, Фермин Лопес и Гави и тяхната липса им се отрази фатално.

Головете за Севиля вкараха бившият играч на Барса Алексис Санчес, открил резултата от дузпа в 13-ата минута, Исак Ромеро (36), Хосе Кармона (90) и Акор Адамс (90+6).

Почетното попадение за иглеждащите като статисти от операта на Росини "Севилският бръснар" именити гости бе дело на Маркъс Рашфорд (45+7).

Също в мач от 8-я кръг Бетис, който 3 дни по-рано би Лудогорец с 2:0 в Разград за Лига Европа, обърна Еспаньол навън с 2:1.

Ето и всички неделни резултати в Ла Лига.

Алавес – Елче 3:1

Севиля – Барселона 4:1

Еспаньол – Бетис 1:2

Реал Сосиедад – Райо Валекано 0:1