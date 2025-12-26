М анчестър Юнайтед надви с минималното 1:0 Нюкасъл в единствения мач от Висшата лига на Боксинг Дей. Неочаквано голям герой за домакините бе Патрик Доргу, който освен, че реализира гола, той сам спираше набезите на "свраките" през целия мач, а освен това организира и много атаки. А попадението му бе истински шедьовър, такъв, който рядко виждаме вече по терена. Левият му крак сякаш се възпламени в 24-ата минута при една избита топка и след безупречния контакт с волето му, кълбото се озова в мрежата на слисания Аарън Рамсдейл.

Иначе двата отбора си размениха по едно полувреме като надмоция. "Червените дяволи" бяха по-активни през първото полувреме. Освен попадението Шешко и Куня имаха шансове за попадение. През второто полувреме "свраките" контролираха топката, но така и не стигнаха до изравнителен гол. Шешко уцели греда, но същото стори и Люис Хол за гостите.

Успехът праща Юнайтед на пето място в класирането с 29 точки. Нюкасъл остава чак на 11-та позиция с 23.

