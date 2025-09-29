Г лавният изпълнителен директор на Байер Леверкузен Фернандо Каро направи революционно предложение за ограничаване на огромното господство на клубовете от Висшата лига над другите лиги. Мярка, която със сигурност ще има своите поддръжници и критици.

Испанският шеф призова за международен таван на заплатите на футболистите (по подобие на НБА), предупреждавайки, че финансовото господство на Висшата лига може да подкопае дори престижа на Шампионската лига. Каро говори на панел на конференцията на Bloomberg Future of Finance във Франкфурт. Там той изрази визията си за това как да се спре монополът на клубовете от Висшата лига.

Неговото предложение да се предотврати изпреварването на Шампионската лига от силата на Висшата лига е таван на заплатите, но по думите му, той би бил ефективен само, ако бъде приложен на международно ниво и като абсолютно ограничение.

„Обикновено съм против регулациите, но това е нещо, за което мисля, че трябва да се борим“, заяви Каро.

УЕФА ограничава разходите на клубовете за състави въз основа на приходите, но финансовата разлика между Висшата лига и останалите лиги става все по-очевидна, въпреки че има ограничения и тавани на заплатите и в местните лиги, включително скандалния таван на заплатите, наложен от Ла Лига на Хавиер Тебас. Например, един от последните доклади на УЕФА показва, че Висшата лига е генерирала общи приходи от над 7,1 милиарда евро през сезон 2023-24. Междувременно Бундеслигата, в която играе Леверкузен, е генерирала само 3,6 милиарда евро приходи.

Каро, който познава състоянието на европейския футбол от позицията си в Леверкузен, положи първия камък в дебат , който може да преобърне футболния бизнес, какъвто го познаваме.