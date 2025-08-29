Т урският Фенербахче се раздели със старши треньора Жозе Моуриньо, съобщиха официално от клуба. С прекратяването на договора на Моуриньо се слага предсрочен край на мандата на португалския треньор в гранда от Истанбул.
"Пътят ни с Жозе Моуриньо, който изпълняваше длъжността треньор на нашия професионален футболен тим от сезон 2024/2025, се раздели. Благодарим му за положените усилия за нашия отбор досега и му пожелаваме успех в бъдещата кариера", гласи съобщението от Фенербахче.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4
В сряда турският отбор отпадна от португалския Бенфика в плейофите за влизане в основната фаза Шампионската лига и ще играе в турнира Лига Европа.
През миналия сезон Фенербахче зае второто място в първенството на Турция. Клубът продължава да се бори за първата си титла в местната Суперлига от 2014 година насам.
62-годишният португалски специалист пое Фенербахче през юни 2024 година, като последното му назначение преди това беше в италианския Рома.
Jose Mourinho has left his role as manager of Fenerbahce after 14 months in charge 🚨 pic.twitter.com/uPpQM49JOz— Sky Sports (@SkySports) August 29, 2025
Бившият наставник на Челси, Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед беше посрещнат от хиляди фенове, когато пристигна в Истанбул през миналото лято, което повиши очакванията за прекратяване на скорошното господство на Галатасарай, пише агенция "Ройтерс".
Колебливият старт на сезона на Фенербахче и ранните трудности в евротурнирите обаче поставиха позицията на Моуриньо под напрежение.
От Фенербахче засега не са обявили наследник на португалеца.