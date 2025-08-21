Л евски успя да картотекира в УЕФА последното си ново попълнение - защитника Никола Серафимов за срещите с АЗ Алкмаар от плейофния кръг на Лигата на конференциите, първата от които е днес.

На пресконференцията си вчера треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че клубът се надява до последно да включи 192-сантиметровия северномакедонец в разширения състав, като благодари на всички в клуба за усилията и професионалната работа.

Така испанският специалист ще има още една опция за центъра на защитата. Малко вероятно е Серафимов да бъде използван още днес, тъй като той тренира от няма и седмица заедно с новите си съотборници, но е включен в групата за Алкмаар.