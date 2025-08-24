Б ългарският вратар Велизар-Илия Илиев ще играе под наем в италианския Аудаче Чериньола в Серия C през новия сезон, съобщи сайтът notiziariodelcalcio.com.

Наскоро 194-сантиметровият бивш страж на Сливнишки герой и Левски поднови договора си с елитния Каляри до 2028-а.

Илиев направи силен сезон с Примаверата за тима от Сардиния, като изигра за отбора 33 мача през миналата кампания.

В Каляри се надяват 20-годишният софиянец, който има повиквателни за юношеския и младежкия национален, да натрупа опит в мъжкия футбол, преди да си го върнат следващото лято, след като през пролетта подписа професионален договор, а само преди месец направи неофициален дебют в контролата с турския гранд Галатасарай, загубена с 1:3.