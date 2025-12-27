С иновете на загиналия в катастрофа Диого Жота ще изведат Ливърпул и Уулвърхемптън на „Анфийлд“ днес.

Мачът е от 17,00 часа, а Диниш и Дуарте ще се присъединят към талисманите. Португалецът премина при „червените“ именно от „вълците“ през септември 2020-а, а двата отбора се изправят един срещу друг за първи път след неговата смърт в началото на юли.

Жота с Рут и трите им деца след титлата на Ливърпул

В изявлението си преди мача мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че се надява проявеното съчувствие да донесе поне малко утеха на семейството на Жота. „Мислите ми са с близките му, тъй като това ще бъде първата им Коледа без него“, казва още нидерландецът, под чието ръководство Ливърпул спечели шампионската титла миналия сезон.

Жота имаше голям принос за успеха, а след смъртта му фланелката с №20 беше извадена от употреба. Той и съпругата му Рут Кардосо имат и момиченце, което се роди в края на ноември 2024 г.