М ениджърът на Ливърпул Арне Слот потвърди, че собствениците на Ливърпул ще изплатят целия договор на Диого Жота на семейството му. Португалският футболист загина само на 28 г. заедно с брат си Андре Силва на 3 юли, само 11 дни, след като се ожени за дългогодишната си партньорка Руте Кардосо.

В дните след трагичния инцидент португалски медии съобщиха, че Ливърпул ще изплати всички пари от оставащите две години в договора на Жота, за да подкрепи семейството му.

Слот потвърди това: „Казах колко съм горд от начина, по който реагираха феновете и собствениците. Собствениците основно са критикувани, както и треньорите, но начина, по който реагираха – с плащането на всички пари по договора на съпругата и децата му – много хора си мислят, че това е нормално, но във футбола не е.“

Мениджърът похвали и феновете на „червените“ за действията им след трагедията: „Колко цветя имаше, всички мемориали, ставам емоционален само като си помисля. Невероятно е какво направиха нашите фенове, нашите играчи и начина, по който се държаха всички. След това трябваше да се върнем към тренировките. Има моменти, в които се питам как ли се чувстват съпругата му и децата му. Толкова е трудно, но животът продължава.“