Б ившият капитан на Англия Дейвид Бекъм беше официално посветен в рицарство за заслугите си към футбола и британското общество, като това стана днес на церемония в замъка Уиндзор. 50-годишният бивш футболист беше включено в почетния списък на крал Чарлз III по-рано тази година - през юни, като получи рицарското си звание лично от монарха. Бекъм бе удостоен с титлата "Сър" за приноса си към спорта и благотворителната си дейност. Бившата звезда на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Милан бе щастлив и коментира така: "Не бих могъл да бъда по-горд.Хората знаят колко съм патриотично настроен – обичам страната си. Винаги съм казвал колко важна е монархията за моето семейство. Имам късмета да пътувам по света и всички искат да говорят с мен за нашата монархия. Това ме кара да се гордея".

На церемонията в замъка Уиндзор Бекъм беше придружен от съпругата си Виктория и родителите си Сандра и Дейвид. "Крал Чарлз беше доста впечатлен от костюма ми“, сподели още Бекъм. "Той е най-елегантно облеченият мъж, когото познавам, така че е вдъхновил доста от визиите ми през годините и определено вдъхнови и тази. Това е нещо, което съпругата ми направи за мен. Разгледах негови стари снимки от младостта му с официални костюми и си казах: „Добре, това искам да нося“ – така че го дадох на жена ми и тя го направи", каза още Бекъм.

