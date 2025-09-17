Д оскорошният треньор на турския гранд Фенербахче Жозе Моуриньо замина за родната си Португалия, за да поеме овакантения пост в Бенфика, съобщава авторитетният местен вестник „А Бола”.

"Преди да се кача в самолета ме попитаха дали бих се заинтересувал да водя Бенфика. Казах, че се интересувам. Бенфика официално ме попита това. Отговорих, че в момента съм в чужбина, но ще се радвам да поговорим, когато се завърна в Португалия. Когато ми предложиха възможността да съм начело на Бенфика, не се замислих - бях заинтересован. Кой треньор би отказал Бенфика? Не аз. Завръщането ми в Бенфика определено не е краят на кариерата ми. Напуснах предишния си клуб преди три или четири седмици. Не планирах да бъда безработен до края на сезона. Това не е моят стил, искам да работя", каза Специалния.

В края на август 62-годишният бивш треньор на Порто, Интер Милано, Реал Мадрид, Челси, Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Рома се раздели с „фенерите”, след като отпадна именно от Бенфика в плейофите за участие в Шампионската лига.

Впрочем, знаменитата кариера на Моуриньо започва точно от стадион „Луш” в Лисабон преди четвърт век. През 2000-ата той води „орлите” в 9 мача.

Преди 24 часа Бенфика отново стана актуална опция за него след уволнението на досегашния старши Бруно Лаже, който бе принуден да си тръгне след домакинския резил с 2:3 от азербайджанския Карабах на старта на груповата фаза на Шампионската лига.

Очаква се Моуриньо да подпише договор за 2 сезона.