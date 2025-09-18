Жозе Мориньо даде първата си пресконференция, след като пое Бенфика за втори път в знаменитата си кариера.

П ортугалският гранд Бенфика представи новия старши треньор Жозе Моуриньо.

62-годишният Специален заменя на „Луш” Бруно Лаже, който беше уволнен от клуба след домакинската загуба с 2:3 от азербайджанския Карабах в първия кръг от Шампионската лига.

Договорът между „орлите” и бившия старши на Порто, Интер Милано, Реал Мадрид, Челси, Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Рома е до 2027 година.

За последно Моуриньо води турския колос Фенербахче, откъдето беше уволнен в началото на септември след загуба с 0:1 именно от Бенфика в квалификационния кръг на Шампионската лига.

Той се завръща в лисабонския клуб, където започна треньорската му кариера през 2000 г.